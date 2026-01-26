Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna, Dallinga può andare via in prestito. Sirene da Francia, Germania e Turchia

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 13:16
Andrea Losapio

Il Bologna sta ragionando sul futuro di Thijs Dallinga. Il centravanti olandese non sta migliorando la sua vena realizzativa in Serie A e per questo i felsinei stanno valutando la possibilità di fargli cambiare aria, anche solo con un prestito oneroso in diritto di riscatto, per non svalutare un capitale che è già decisamente in discesa rispetto a quanto pagato nell'estate 2024, cioè 15 milioni di euro.

Nei giorni scorsi era stato il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, a bacchettarlo e cercare una reazione. "Abbiamo parlato molto sia noi, sia l'allenatore. Lui stesso si aspetta di più, in fase di finalizzazione ha determinate caratteristiche e può lavorare molto bene all'interno dell'area di rigore. Devo dire la verità: dopo le partite ravvicinate, da Bergamo a Milano, aveva fatto bene poi ci sono stati dei passaggi a vuoto. Ora ci aspettiamo una reazione, è un ragazzo su cui abbiamo investito tanto e vuole dimostrare qui da noi quanto vale. Lui è cresciuto molto nell'interpretazione della gara e mi aspetto sicuramente una risposta".

Dallinga ha segnato una rete contro il Celtic di Glasgow, settimana scorsa, raggiungendo quota tre. Peccato che in campionato non sia riuscito a replicare la buona vena in Europa, con un solo gol segnato finora, quattro in totale considerando anche la scorsa stagione. Per questo ci può essere un addio in prestito per sei mesi.

