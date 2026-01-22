Bologna, Dallinga: "Voglio essere l'attaccante di tutte le competizioni. Siamo delusi"
Dopo il pari ottenuto in rimonta nella sfida contro il Celtic, ai microfoni di Sky, è intervenuto Thijs Dallinga per commentare il match: "Non so se sono il centravanti del percorso europeo. Voglio essere l'attaccante di tutte le competizioni, voglio fare gol per raggiungere i nostri obiettivi".
Dallinga prosegue al sito ufficiale del club: "Dopo il rosso per loro, noi abbiamo mantenuto alta la pressione, creato tante occasioni e cercato il gol. Loro hanno comunque difeso bene. Torniamo a casa delusi perché vogliamo sempre fare meglio e ottenere i tre punti”.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
