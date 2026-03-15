Bologna, Dallinga ritrova il gol: "Non una partita perfetta, ma che partenza"

L'attaccante del Bologna, Thijs Dallinga, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida vinta dai rossoblu grazie ad una sua rete, al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che emozione hai provato a ritrovare il gol?

"Lavoriamo molto duramente, ho avuto questa opportunità e ho segnato. Una partenza perfetta per me e per la squadra. Non è stata una partita perfetta, ma è stato importante sbloccarla subito".

Si è vista l'unione della squadra anche in quel momento in cui Skorupski si è fatto male e poi lo avete abbracciato?

"Tutti sanno che la nostra forza è questa. Vogliamo lottare l'uno per l'altro, siamo sempre pronti ad aiutare il nostro compagno di squadra".