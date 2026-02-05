Fiorentina, Paratici: "Calcio come la moda, serve adattarsi senza scimmiottare nessuno"

A lungo termine, quali sono gli obiettivi della Fiorentina sotto la sua gestione sportiva? Un interrogativo a cui Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo viola, ha provato a rispondere nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

Con quali parole Rocco Commisso l'ha spinta ad accettare la Fiorentina?

"Commisso non doveva convincere, sono io che dovevo convincere lui. Dna ben marcato? Firenze è un brand di bellezza che vi portate in giro per il mondo e la squadra deve rappresentare questo. La squadra è una parte sentita da tutti della città. A me l'alto livello di critica mi piace e Firenze dà grandi presisoni. Questa cosa a me piace molto, mi stimolano e mi fanno dare di più".

Qual è il suo obiettivo a lungo termine?

"tutto quello che dirà tornerà contro di me. Io immagino una Fiorentina da costruire pian piano. Ad oggi dobbiamo essere realisti e cercare di tirarci fuori da una situazione da cui non usciremo in un mese. In futuro mi immagino un club attrattivo, bello da vedere, stimolante per i tifosi, per l'opinione pubblico. Una Fiorentina internazionale".

La Fiorentina in che contesto si inserisce?

"Il calcio, come la moda, è un mondo molto dinamico. Oggi va di moda un giocatore, uno stile di gioco, domani no. Dobbiamo tenerci aggiornati e star dietro ai trend. I club sono cambiati: adesso ci sono squadre come Atalanta, Bologna a cui vanno fatti i complimenti per essersi adattati a questi cambiamenti. Dobbiamo seguirli, senza scimmiottarle".