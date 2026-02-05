Niente Inter per Curtis Jones, Slot: "È rimasto al Liverpool perché ne abbiamo bisogno"

Tra gli obiettivi dell'Inter nel corso del mercato di gennaio c'è stato anche Curtis Jones, centrocampista che alla fine è rimasto al Liverpool. Oggi in conferenza stampa ha parlato di lui Arne Slot, allenatore dei Reds, che ha spiegato i motivi per cui hanno trattenuto l'inglese: "Ha giocato molti minuti ed è stato sfortunato, nel senso che il suo è l'unico reparto in cui non abbiamo avuto infortuni".

Slot poi prosegue: "L'abbiamo tenuto perché abbiamo giocatori, ma ne abbiamo bisogno in queste posizioni. Al momento, abbiamo bisogno di centrocampisti titolari in diverse posizioni, quindi quel reparto si restringe sempre di più. La sua situazione non è cambiata per noi. È uno dei 16 giocatori di movimento che abbiamo a disposizione, con due giovani come Trey Nyoni e Rio Ngumoha, quindi sarebbe strano se lasciassimo andare qualcuno".