Fabbian saluta il Bologna: "Anni speciali, momenti indimenticabili. Sarete sempre nel mio cuore"

Giovanni Fabbian è rimasto molto legato al Bologna, malgrado si sia trasferito alla Fiorentina in questa finestra di mercato invernale. Il classe 2003 ha pubblicato un post sul suo account Instagram, salutando così la sua ex squadra:

"Cara Bologna, cari tifosi rossoblù, sono stati due anni e mezzo speciali, ricchi di emozioni e momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti, frutto del lavoro, del sacrificio e dell’unione di questo gruppo e di questa splendida città.

Grazie ai miei compagni, allo staff, a Mister Motta e Mister Italiano, al Presidente Saputo, alla dirigenza, e a tutte quelle persone che ogni giorno fanno grande questo club. E grazie a voi tifosi rossoblù, per il sostegno e l’affetto dimostrati in questi anni. Non lo dimenticherò mai. Comunque vada, sarete sempre nel mio cuore. Con affetto. Il vostro Cinno".