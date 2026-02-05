Bombardini sul Bologna: "Un calo ci sta, però è bello lungo. Adesso non gira nulla..."

Davide Bombardini ha analizzato l'attuale momento del Bologna, ipotizzando che la squadra possa aver "over-performato" nei mesi scorsi e che un calo, per quanto prolungato, sia fisiologico: "Un calo ci sta, anche se è un calo lungo. Però, rifletto: l’Atalanta una frenata importante non l’ha forse avuta? Sì. E l’ha passata. Squadre come Atalanta e Bologna sono destinate ad avere anche periodi più o meno lunghi di problemi. Prima ogni congiunzione astrale era dalla tua e adesso non va bene nulla: succede... Vedere tutto nero, ora, non serve. Ancor meno nello spogliatoio. Chi credeva due anni fa di andare in Champions? Nessuno", ha detto alla Gazzetta dello Sport.

L'ex calciatore ha poi indicato nella sfida di domenica contro il Parma lo spartiacque ideale, definendola una gara importante, trattandosi di un derby, per riaffermare lo status internazionale acquisito dal club negli ultimi anni. A suo avviso, è solo una questione di tempo e di fiducia.

Infine, Bombardini ha escluso che il problema sia di natura atletica, riconducendo il tutto a una questione mentale. Ha rivolto un appello a Vincenzo Italiano affinché non rinneghi la propria filosofia di gioco europea, che ha raccolto consensi ovunque, e ha lodato la piazza per la maturità dimostrata nel non contestare, esortando i tifosi a restare vicini alla squadra, certo che questa saprà risorgere.