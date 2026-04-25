Bologna, Fenucci conferma Italiano: "Ci troviamo bene, ha dato impronta europea"

Prima della sfida, in programma al Dall'Ara tra Bologna e Roma, è intervenuto l'Amministratore Unico Claudio Fenucci ai microfoni di DAZN: "Le dichiarazioni di Italiano sono state interpretate male, sono state dette in un contesto diverso, ho già parlato con la squadra. Qualche settimana fa volevamo puntare almeno all'ottavo posto e con una piccola finestra aperta sul recupero su chi c'è davanti a noi. Le motivazioni ci sono, non sono mai cambiate e l'atteggiamento di chi va in campo, e di chi allena, va su questa direzione".

La prospettiva è sempre quella europea?

Noi cerchiamo di essere tra le squadre che possano competere dietro le Big che hanno oggettivamente una facoltà economica importante e più facilità di raggiungere una posizione europea. Il percorso con il tecnico continua, con Italiano ci troviamo bene, ha dato un gioco europeo alla formazione e dovremo continuare su questa strada. Tranne con l'Aston Villa, in Europa non abbiamo mai perso. Senza la qualificazioni alle coppe dobbiamo aggiustare le nostre situazioni economiche, ma abbiamo un azionista forte".

In estate c'è stato un testa a testa con la Roma per Rowe?

"Rowe è stata una trattativa abbastanza veloce, avevo parlato con De Zerbi ed è stato unno degli acquisti più onerosi della storia del Bologna. Lui ha fatto molto bene, dopo un iniziale momento di adattamento. Lui è il nostro punto di forza, spero continui così come le ultime giornate".