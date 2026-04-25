Roma, Gasperini glissa stizzito su Ranieri: "Continuate a farmi domande in cui non sono coinvolto"

Prima partita senza Claudio Ranieri per la Roma, in campo al Dall'Ara per affrontare il Bologna nella sfida valida per la 34^ giornata del campionato italiano di Serie A.

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita, Gian Piero Gasperini ha voluto glissare in modo un po' stizzito alla domanda su un commento relativo all'allontanamento dell'ormai ex senior advisor del club capitolino: "Continuate a farmi delle domande in cui non sono direttamente coinvolto. Non so perché continuate a farle a me, non ho mai fatto un botta e risposta. La partita è importante e ci siamo preparati, come sempre, nel modo migliore per cercare di fare risultati e di vincere".