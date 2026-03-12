Bologna, Ferguson: "Grande partita, la Roma ha segnato nel momento migliore"

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport al termine dell'andata degli ottavi di finale di Europa League pareggiato 1-1 contro la Roma: "Non so giudicare il gol del pareggio, sembra che Malen ha calciato il polpaccio di Freuler però l'arbitro non ha fischiato e va bene così. Abbiamo fatto una grande partita, contro una squadra molto forte con giocatori pericolosi come Malen ma li abbiamo gestiti bene. Loro hanno segnato nel nostro momento migliore, peccato però sappiamo che è solo il primo tempo e c'è tutto per giocarsela tra una settimana".

Rowe è prezioso?

"Sì, prima di tutto è un bravo ragazzo: parlo con lui ogni giorno e provo ad aiutarlo negli allenamenti perché in questo momento non capisce benissimo l'italiano, però in campo ha una grandissima qualità e mi piace tantissimo. Ci dà una mano importante".