Ferguson dopo la vittoria col Brann: "Eravamo preparati avendoli già affrontati a Bologna"
Intervenuto ai canali ufficiali del Bologna dopo la vittoria col Brann in Europa League, il centrocampista rossoblù Lewis Ferguson ha commentato così la prestazione della sua squadra: " stata una sfida intensa e combattuta contro un avversario organizzato, capace di difendere e occupare bene gli spazi. Nonostante questo siamo riusciti a ottenere un risultato importante su un campo difficile. Eravamo preparati avendoli già affrontati a Bologna, nonostante i diversi cambiamenti in rosa rispetto all’ultimo incrocio".
