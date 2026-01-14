Bologna, Freuler dà la priorità ai rossoblù. Ma Juve e Roma pensano a lui in vista di giugno

In casa Bologna tiene banco la questione rinnovi: il mercato chiude il 2 febbraio e dal giorno successivo Remo Freuler sarà libero di firmare a parametro zero con eventuali acquirenti. Gli estimatori non mancano: si mormora di forti interessamenti da parte di Roma e Juventus. Il Bologna tratta il prolungamento dall’estate, ma la svolta ancora non si intravvede. Fin qui, spiega il Resto del Carlino, il Bologna si è spinto a proporre un rinnovo fino al 2027 con opzione al 2028 da 1,5 milioni netti più bonus per lo svizzero, che a metà aprile compirà 34 anni. Cifre che, evidentemente, al momento non bastano.

La dirigenza ha chiesto al giocatore un confronto decisivo per provare a rompere l’impasse a inizio febbraio, entro le prime due settimane del mese. Nonostante l'accordo manchi, i rapporti restano buoni, Freuler sembra intenzionato a dare la precedenza ai rossoblù, attendendo la fine di questa finestra invernale prima di prendere decisioni definitive sul proprio futuro.

Nel frattempo, il Bologna valuta nuovi innesti in mediana, specialmente in caso di interruzione anticipata del prestito di Sulemana. Sulla lista di Sartori ci sono diversi profili giovani: piacciono Fazzini (22) della Fiorentina, Adzic (19) della Juventus e Ungrinic (19) del Partizan. Contatti avviati anche con l’agente Pastorello per il brasiliano Amorim (20) dell’Alverca, mentre si monitorano Sahabo dello Standard Liegi e il norvegese Jens Hjerto-Dahl (20) del Tromsø. Di recente, Sartori ha visionato anche Massolin (23) del Modena, confermando che il Bologna è pronto a muoversi, pur mantenendo Freuler in cima ai propri pensieri.