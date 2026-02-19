Freuler parla da leader: "Abbiamo fatto piccoli aggiustamenti sul campo e stanno fruttando"

Remo Freuler, centrocampista del Bologna, ha analizzato ai canali ufficiali dei rossoblù la vittoria di questa sera col Brann. Di seguito le sue dichiarazioni:

"È un buon risultato, il campo non era in condizioni ottimali, era difficile giocare palla a terra. Abbiamo difeso bene, concesso poco e segnato in apertura. È un risultato che ci dà fiducia in vista della gara di ritorno. In questi due mesi difficili ci siamo chiesti cosa non stesse funzionando, abbiamo fatto piccoli aggiustamenti sul campo e stanno fruttando. È la seconda vittoria di fila dopo Torino, vincere aiuta a vincere, speriamo di continuare così anche in campionato. Ora ci aspetta una gara non facile contro l’Udinese, vogliamo regalare tre punti in casa ai nostri tifosi”.