Bologna, Freuler: "Vittoria dedicata ai tifosi. Italiano? Non dà mai il 90%, ma sempre il 100%"
Remo Freuler, capitano del Bologna, dopo il successo contro l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "Ci tenevamo molto al successo in casa, venivamo da un periodo difficile qui e i tifosi ci hanno sempre sostenuto, dandoci una grande mano. Questa vittoria è per loro".
Che rapporto c'è col mister?
"Mette sempre tutto, non dà mai il 90% ma sempre il 100%. Ci teneva molto a questa vittoria e la merita".
Su Bernardeschi, suo compagno di intervista.
"Lui è un gran giocatore, ha giocato alla Juventus, non posso dire nulla".
