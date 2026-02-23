Bologna, Freuler: "Il peggio non è ancora alle spalle, ma siamo sulla strada giusta"
Remo Freluer, capitano del Bologna, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di misura ottenuta sull'Udinese: "In questo momento non è facile, non abbiamo la lucidità per giocare bene ma con le vittorie arriverà anche questa. I tifosi ci hanno sostenuto in un periodo molto difficile e oggi finalmente siamo riusciti a regalargli la vittoria".
Il peggio è alle spalle?
"Non ancora, abbiamo fatto due vittorie in campionato, ma ora abbiamo l'Europa League e poi il Pisa. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo continuare a lavorare duro".
