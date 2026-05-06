Bologna, Freuler esita per il rinnovo: il club attende una risposta e valuta El Faouzi

Sguardo a centrocampo per il Bologna. La formazione di Vincenzo Italiano quest'anno concluderà la stagione senza aver raggiunto le coppe europee ma per il prossimo anno vuole tornare competitiva. Si ripartirà dal tecnico rossoblù, che comunque ha un contratto fino al 2027, e da diversi innesti specialmente nella zona centrale del campo.

Innanzitutto si dovrà capire quale sarà la situazione di Remo Freuler. Il centrocampista svizzero è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e per il momento non ha ancora rinnovato. Il club gli ha proposto un prolungamento annuale con opzione per un'altra successiva stagione ma il giocatore starebbe esitando.

I felsinei non si vogliono far trovare impreparati e starebbero guardandosi in giro per un eventuale sostituto. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, un giocatore che piace molto è Soufiane El Faouzi, jolly dello Schalke 04.