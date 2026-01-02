Freytes ha detto sì: il Bologna ha un nuovo difensore. Mancano solo gli ultimi dettagli

Juan Pablo Freytes è sempre più vicino al Bologna. Restano da limare gli ultimi dettagli economici con il Fluminense legati anche ai futuri bonus, ma l'operazione non è in discussione. L'affare farà contento anche l'Alianza Lima, che detiene il 30% dei diritti sul cartellino del calciatore che compirà 26 anni l'11 gennaio e che ha già dato il suo ok all'approdo in Serie A, come riportato dal Corriere dello Sport.

Non è certo servito il Mondiale per Club per far capire che avesse qualità, ma sicuramente la competizione ha aiutato anche chi non lo conosceva a vederlo all'opera contro un campione come Lautaro Martinez. Il direttore sportivo dei rossoblù Marco Di Vaio è andato a vederlo dal vivo nelle scorse settimane e poi gli emiliani hanno accelerato per assicurarsi le sue prestazioni.

Chi avrà ancora meno spazio sarà Nicolò Casale, che non è riuscito a imporsi a Casteldebole anche a causa di numerosi infortuni, che gli hanno impedito di trovare continuità. In attacco, nonostante la frattura della clavicola sinistra riportata da Bernardeschi, qualora non dovesse uscire Benjamin Dominguez, non verranno fatte altre operazioni in entrata. L'ex Juventus resterà ai box per un po' di tempo, ma Italiano è contento così del contributo di quelli attualmente presenti in rosa.