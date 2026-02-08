Palermo, Pohjanpalo: "Vittoria figlia della mentalità. Johnsen? Grande giocatore"

Autore di una doppietta nel successo del Palermo sull'Empoli per 3-2, Joel Pohjanpalo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita. Ecco quanto evidenziato da StadioNews:

“Tre punti importanti. Giocavamo in casa, era una partita importante per la classifica. È stata un match difficile, la vittoria è stata importante per la mentalità della squadra. Voglio sempre fare gol, anche in allenamento, ne voglio sempre uno di più. Quest’anno arrivano molti palloni in area, quindi segniamo tanto. Quando giochiamo al 'Barbera' vogliamo sempre vincere. L’intesa con Johnsen? È una grande persona e un gran giocatore. Ci aspettiamo tanto da lui, miglioreremo insieme in campo”.

Sul prossimo avversario nel turno infrasettimanale, dice: “La Sampdoria ha vinto contro il Modena, sarà dura martedì. È una squadra forte, sarà una partita difficile”.