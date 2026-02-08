Udinese, Kristensen: "Siamo in una bella situazione, ma vogliamo sempre di più"
Il difensore dell’Udinese Thomas Kristensen ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Lecce valevole per la 24^ giornata di Serie A.
Di seguito le sue parole: "Sarà una partita difficile. Sappiamo che possono farci male, ma siamo concentrati e se porteremo in campo quello che abbiamo preparato in settimana faremo una bella partita. Siamo in una bella situazione, ma vogliamo sempre di più. Vogliamo dimostrare a tutti che abbiamo qualità, che la squadra è forte e che possiamo ambire ad una classifica ancora migliore".
