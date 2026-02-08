Serie A, la classifica aggiornata: colpaccio Parma, ducali a +8 sulla zona retrocessione
Importantissimo successo per il Parma nel derby emiliano e con questo successo la squadra di Carlos Cuesta si porta a +8 sulla zona retrocessione. Quarta sconfitta consecutiva per il Bologna, decimo in classifica e sempre più lontano dalle zone europee. Questo il quadro aggiornato:
Hellas Verona - Pisa 0-0
Genoa - Napoli 2-3
3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)
Fiorentina - Torino 2-2
26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)
Bologna - Parma 0-1
90' + 5 Ordonez
Lecce - Udinese (ore 15, DAZN)
Sassuolo - Inter (ore 18, DAZN e Sky)
Juventus - Lazio (ore 20.45, DAZN)
Atalanta - Cremonese (lunedì 9 febbraio, ore 18.30, DAZN)
Roma - Cagliari (lunedì 9 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 55
2. Milan 50
3. Napoli 49
4. Juventus 45
5. Roma 43
6. Como 41
7. Atalanta 36
8. Lazio 32
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 18
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
13 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Paz e Douvikas (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)