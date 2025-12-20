Napoli, ieri cena libera per la squadra. 11 anti Bologna: Buongiorno e Lang possibili novità

Il Napoli comincia a preparare la finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, in programma lunedì sera. Per l'occasione, Conte ha deciso di dare un po' di tregua alla sua squadra. Nella giornata di ieri, seduta di scarico per chi ha giocato contro il Milan e lavoro più intenso per tutti gli altri. la vera novità però è arrivata di sera: il mister ha infatti concesso una cena libera e la squadra ha deciso di riunirsi a tavola anche lontano dal ritiro (al Robata, cucina giapponese).

Il tecnico e il suo staff, stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, dopo cena hanno studiato la semifinale tra Bologna e Inter per conoscere in ogni minimo dettaglio gli avversari di lunedì. Alcuni collaboratori di Conte si sono ovviamente accomodati allo stadio, per seguire la partita dal vivo. La reale preparazione della finale inizierà a partire da oggi, mentre ieri sono stati analizzati in modo più specifico tutti gli aspetti del match contro il Milan.

Per quanto riguarda la formazione, è probabile qualche rotazione. Sono due, in particolare, i ballottaggi nella testa del mister salentino: tra Juan Jesus e Buongiorno in difesa e tra Elmas e Lang sulla trequarti (con l'ex Torino e l'ex Psv che scalpitano per un posto nell'undici titolare).