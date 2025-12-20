TMW Ranieri e la risalita del 2025 con la Roma: "Fortunato, ragazzi d'oro e 60mila a spingerci"

Claudio Ranieri, consulente della Roma, ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, a margine del premio ASI: "Questo premio significa tanto, mi inorgoglisce aver fatto apprezzare l'Italia nel mondo. Io sono il più piccolo e vengo premiato, ma ci sono dei grandi campioni che hanno veramente rappresentato al meglio l'Italia all'estero".

E alla Roma del 2025 che premio darebbe?

"Ma no, lasciamo stare la Roma. Siamo in un altro ambito, oggi c'è una partita molto importante (contro la Juventus, ndr) e basta così".

Lei è padrino di questo premio.

"Ancor di più un motivo di orgoglio, che abbiano pensato a me fa molto piacere. Erano tempi in cui ancora non c'erano tutti questi social media ed essere ricordato è bello".

Avrebbe mai immaginato di essere una figura che unisce l'Italia e non la divide?

"Sono sincero, mi batteva il cuore solo quando venivo all'Olimpico a vedere la Roma e pensavo chissà se un giorno riuscirò da tifoso a giocare qui. Per cui i miei sogni si sono realizzati e sono veramente soddisfatto di quanto fatto".

Ne ha ancora?

"Sempre. L'uomo che smette di sognare ha chiuso. Ne ho tanti da realizzare, bisogna lavorare duramente per raggiungerli".

Dove colloca la risalita dello scorso anno con la Roma?

"Ho avuto la fortuna di avere dei ragazzi d'oro e come minimo 60mila persone a soffiarci dietro a ogni partita all'Olimpico. Lo avevo detto quando ero arrivato, da soli non ce la avremmo fatta e i tifosi ci hanno spinto e incoraggiato ogni volta".