Lecce e Made in Carcere - Officina Creativa: insieme per l'inclusione. Il comunicato

Lecce impegnato sul campo ma anche fuori, con l'obiettivo di rendersi disponibile per progetti di rilevanza sociale. E' di queste ore, infatti, l'annuncio di una collaborazione che va proprio in questa direzione. Tutti i dettagli nel comunicato pubblicato dal club sui propri canali social: "L’U.S. Lecce è lieta di annunciare la collaborazione con Made in Carcere - Officina Creativa, realtà impegnata in progetti di inclusione sociale, riabilitazione lavorativa dei detenuti nel rispetto e salvaguardia della sostenibilità ambientale del nostro territorio.

All’interno dell’U.S. Lecce Official Store sarà possibile acquistare una selezione di prodotti realizzati appositamente per i tifosi giallorossi. Per tutto il periodo delle festività natalizie, dal 20 dicembre al 6 gennaio, Made in Carcere - Officina Creativa sarà presente con un corner dedicato all’interno dello store.

Tutto il ricavato sarà incassato e gestito da Made in Carcere - Officina Creativa al fine di dare continuità e supporto ai propri progetti attivi sul territorio. L’iniziativa conferma la volontà dell’U.S. Lecce di continuare ad operare attraverso azioni concrete, promuovendo progetti di integrazione e responsabilità sociale".