Bologna, Freuler e Casale verso il recupero: possibile convocazione contro il Sassuolo

Il Bologna prepara la finale di Supercoppa Italiana, in programma lunedì contro il Napoli, e ha già un occhio al prossimo impegno di campionato. Nel match contro il Sassuolo, in programma domenica 28 dicembre al Dall'Ara, Vincenzo Italiano spera di poter tornare a contare su due elementi di affidabilità ed esperienza che da un po' di tempo sono fuori causa per infortunio. Si tratta di Remo Freuler e Nicolò Casale, entrambi non presenti nella spedizione araba per la Supercoppa.

Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport il centrocampista svizzero ex Atalanta, che si è infortunato alla spalla a inizio novembre in occasione del match contro il Parma, aspetta l'esito del prossimo esame strumentale all'inizio della prossima settimana e spera nel conseguente via libera. Il difensore centrale arrivato dalla Lazio, fermato da una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro proprio durante la gara con la sua ex squadra, sta proseguendo le terapie e gli esercizi all'Isokinetic per cercare di ridurre i tempi di recupero ed essere convocato per l’ultima partita dell’anno.

Si attendono dunque novità in casa rossoblù, che potrebbero consentire ad Italiano di avere due soluzioni in più - una per la difesa e una per il centrocampo - in vista dell'ultimo impegno del 2025.