Bologna, Italiano: "A Orsolini mancava fiducia. Non si è sentita l'assenza di Lucumí"

Il Bologna è tornato alla vittoria e lo ha fatto battendo 3-2 in trasferta l'Hellas Verona. Vincenzo Italiano, tecnico dei rossoblù, ha parlato in conferenza stampa dell'abbraccio con Orsolini davvero significativo: "Mi è piaciuto come è stato creato il gol di Odgaard. Poi grandissime giocate di Orsolini e di Castro. Per Orso il problema era che era abituato a fare tanti gol decisivi e quando perdi questa caratteristica qua viene meno la fiducia. Oggi ha fatto un gol 'alla Orso', bellissimo. L'ho abbracciato e ci diciamo sempre tutto".

Si è sentita l'assenza di Lucumi? Dominguez ha dimostrato a Rowe come si entra pur non essendo titolare?

"Secondo me no, abbiamo solo subito i due gol, non abbiamo mai subito la pressione dell'Hellas. Non siamo andati in sofferenza. Dominguez secondo me oggi ha fatto una delle migliori partite da quando sono è Bologna. Lo avevo detto prima della partita, bellissima risposta da parte sua. Mi è piaciuto. Non sempre palla al piede: è stato bravissimo anche ad attaccare la profondità, glielo dico sempre".

