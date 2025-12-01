Italiano e il percorso netto interno con Nicola. Ok anche con la Cremonese
Vincenzo Italiano è un avversario davvero ostico per Davide Nicola. Il confronto tra allenatori per il momento parla chiaramente a favore dell’attuale guida del Bologna che si è imposto 4 volte su 6 partite contro il collega. Ancora migliore se possibile il bilancio invece in casa: 3 vittorie su 3 gare per Italiano che quindi ha fatto finora un percorso netto.
Bene Italiano anche contro la Cremonese. Ha battuto i grigiorossi 3 volte su 4 sfide, lasciando agli avversari un solo punto: Cremonese-Spezia 0-0 del 24 luglio 2020.
Nicola ha perso le ultime tre partite giocate contro il Bologna. Non vince dal 3-0 inflitto dal suo Genoa in casa dei felsinei. Parliamo del 15 febbraio 2020 poco prima del lockdown.
TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS NICOLA
4 vittorie Italiano
1 pareggio
1 vittoria Nicola
12 gol fatti squadre Italiano
6 gol fatti squadre Nicola
TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS CREMONESE
3 vittorie Italiano
1 pareggio
0 vittorie Cremonese
8 gol fatti squadre Italiano
4 gol fatti Cremonese
TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS BOLOGNA
3 vittorie Nicola
4 pareggi
7 vittorie Bologna
13 gol fatti squadre Nicola
17 gol fatti Bologna
