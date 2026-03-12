Donnarumma evita un passivo peggiore: "Vediamo al ritorno, Guardiola trova soluzioni inaspettate"

Il 3-0 con cui il Real Madrid si è imposto sul Manchester City nell'andata degli ottavi di finale di Champions League è netto. Ma il passivo per i citizens poteva essere anche maggiore, se Gigio Donnarumma non avesse parato un calcio di rigore a Vinicius.

Può essere quella una parata che vi dà un po' di speranza? "Sì, ma dobbiamo fare una gara assolutamente diversa al ritorno - sottolinea il portiere italiano a Sky Sport nel post partita del Bernabeu -. Mi dispiace perché abbiamo perso malamente, ma ce la giochiamo in casa e speriamo di ribaltare la situazione".

Che cosa ha di speciale Guardiola per te? "Mi sta aiutando tanto in tutto, dentro e fuori dal campo. Mi dà consigli ed è un allenatore speciale perché trova soluzioni inaspettate, speriamo di riuscire a mettere a posto alcune cose per la gara di ritorno. Con i nostri tifosi sarà sicuramente diverso. Devono darci una carica mai vista, ma la faranno sicuramente perché sono speciali".