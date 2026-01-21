Bologna, Italiano: "Orsolini out. Difesa? Vitik da valutare, Heggem dovrebbe riposare"

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani contro il Celtic in Europa League. Queste le parole dell'allenatore rossoblù: "Arriviamo da belle vittorie e belle prestazioni a Vigo e col Salisburgo, in cui siamo riusciti ad esprimerci bene. Poi abbiamo perso qualche certezza, ma può capitare, giocando ogni 3 giorni possono esserci alti e bassi. Domani metteremo da parte il campionato e penseremo solo a questa competizione per ottenere punti importanti".

Dominguez resta ed è in lista, Freuler fuori…

"Ho parlato con Remo. Con Orso in queste condizioni saremmo rimasti solo con Cambiaghi e Rowe, avevamo bisogno di un esterno in più. Così facendo Freuler potrà anche riposare. Dominguez nelle ultime settimane non mi dispiace, sta bene e resterà con noi. Si allena forte, non crea problemi, anzi. Penso che domani abbia molte possibilità di partire dall'inizio".

Dallinga è l'uomo dell'Europa?

"Castro è arrivato al campo con la febbre e lo abbiamo mandato a casa, domani giocherà Dallinga. Ha fatto gol importanti e assist, sta attraversando alti e bassi un po' come tutta la squadra. Abbiamo tutte le possibilità di venirne fuori e mi auguro Dallinga possa esprimersi al meglio, perché quando è concentrato può darci tanto".

I problemi anche in difesa?

"Abbiamo avuto un periodo in cui a turno stanno avendo problemi. Heggem sta reggendo, dovrebbe riposare ma oggi non è possibile. Domani penso giocheranno Casale con Heggem, ma vediamo domattina come sta Vitik. In questa competizione abbiamo buoni numeri e buona solidità, sono convinto che possiamo superare tutti insieme questo periodo".

I problemi delle ultime settimane?

"In campionato abbiamo perso un po' nelle ultime gare. La squadra deve ritrovare un po' di certezze, l'entusiasmo iniziale. Serve quella fiducia che avevamo, intanto domani ci concentreremo su questa classifica e questa competizione, serviranno furore e attenzione per superare il turno".