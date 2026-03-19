Bologna, Italiano si affida a Bernardeschi: è già il miglior marcatore d'Europa League

Il Bologna è una squadra senza bomber, dove solo due giocatori hanno superato la doppia cifra nonostante le oltre 40 partite già disputate in stagione: Orsolini e Casto, rispettivamente a quota 11 e 10. Tuttavia in Europa League è Federico Bernardeschi il miglior marcatore, con 4 pesantissimi centri in 10 partite, uno contro il Salisburgo, due contro il Celta Vigo e uno nella gara di andata contro la Roma, al Dall'Ara di Bologna.

Due gol e 59 presenze europee: Bernardeschi è tra i leader della squadra

Con 59 presenze tra Europa League e Champions, il fantasista ex Fiorentina e Juventus è anche il giocatore con più esperienza internazionale a disposizione del tecnico di Karlsruhe, e di gran lunga. E grazie al gol contro l'Udinese del 23 febbraio e a quello contro la Roma di sette giorni fa, anche uno dei giocatori col piede più caldo nella rosa rossoblù.

Stasera tanti occhi saranno posati su di lui

Vincenzo Italiano non rinuncerà a lui stasera, che dopo un inizio difficile e un infortunio fastidioso ha saputo tornato ai suoi livelli pre-Canada e dare al Bologna quel superplus di qualità ed esperienza nei momenti decisivi della stagione. L'italiano affiancherà Rowe e Castro nel tridente che sfiderà la squadra di Gasperini con l'obiettivo di staccare un'altra qualificazione storica.