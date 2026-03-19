TMW Radio Maifredi: “Roma-Bologna: partita difficile, ma i giallorossi in casa daranno tutto”

Mister Gigi Maifredi è intervenuto a Tmw Radio per commentare i temi del giorno.

Stasera c'è Roma-Bologna, si riparte dall'1-1. Che partita sarà?

"Sarà una partita difficile per entrambe, ma la Roma giocando in casa ha una carica in più. Chi andrà in campo di certo darà il massimo, perché è una sfida molto sentita. Entrambe del resto non hanno centrato l'obiettivo in campionato e vincere l'Europa League potrebbe essere l'unica strada per raggiungere la Champions".

Perché il Bologna ha trovato così tante difficoltà in questa stagione?

"Perché dopo il campionato incredibile dell'anno scorso non era facile riuscire a milgiorare ancora. Il campionato poi ci ha detto che ci sono stati parecchi infortuni, il che va ad incidere sul percorso".

La Roma invece fino al finale della partita con la Juventus sembrava in forma, mentre nelle ultime settimane è mancato qualcosa

"Intanto ha incontrato altre squadre che lottano per le zone alte, non ha perso contro squadre di bassa classifica. In piu ho visto anche sfortuna, come l'inferiorità numerica contro il Como. I giallorossi però hanno un potenziale per dire anche superiore rispetto alla squadra di Fabregas. Un fattore in questo è avere un attaccante veramente forte. Stasera daranno tutto davanti al loro pubblico".

In questi ottavi di Champions League si sono segnati innumerevoli gol. Come si spiega tutte queste reti?

"Il calcio è cambiato nel modo di proporre e ha portato i difensori ad essere più attenti in fase di impostazione che in quella difensiva. Allenassi oggi farei giocare quattro centrocampisti in difesa, a costo di prendere qualche gol in più".

Come si può far ricrescere il calcio italiano?

"Io sono dell'idea che quasi tutti gli allenatori che escono da Coverciano siano tatticamente perfetti, ma giocano solo in base all'avversario, mentre serve che gli allenatori propongano anche delle idee. Dovremmo poi toglierci dalla testa che la prima cosa da fare è non prenderle. Ritengo che al momento la Serie A sia il quinto o sesto campionato d'Europa, anche perché abbiamo perso la qualità che avevamo un tempo".

Secondo lei il Napoli dovrebbe tenere Lukaku?

"Molto dipenderà dalla voglia di Lukaku di essere protagonista o meno. Di idee ora ce ne sono tante, ma ad oggi se avessi a disposizione il belga lo terrei in forma con degli allenamenti personalizzati. Di certo lo butterei a mare".