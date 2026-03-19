Niente Malen! Gasperini chiede un altro gol decisivo al suo centravanti per andare ai quarti

Sarà ancora Donyell Malen a guidare l'attacco della Roma stasera: i giallorossi cercheranno di raggiungere i quarti di finale dell'Europa League e scacciare le paure dopo gli ultimi risultati in campionato, che rischiano di mettere in ombra l'ottima prima stagione con Gasperini in panchina. E per fare risultato il tecnico si affiderà sicuramente al bomber olandese, diventato rapidamente imprescindibile nel gioco della squadra e marcatore principale, complici le assenze prolungate di Soulè e Dybala.

Palo, assist e rigore non fischiato

A sospingere l'olandese nella gara di ritorno ci sarà anche la sana furia agonistica di un calciatore che all'andata ha realizzato un assist pesante ma che si è visto anche negare un rigore dall'arbitro e che ha colto un palo abbastanza clamoroso, che avrebbe potuto sbilanciare già al Dall'Ara la qualificazione, rendendo certamente più agevole il compito al ritorno alla squadra di Gasperini.

Già 7 gol in 9 partite in Serie A

Malen sta vivendo una stagione 2025/26 da assoluto protagonista alla Roma, dove è arrivato in prestito dall'Aston Villa il 16 gennaio. In totale ha collezionato 10 presenze per 818 minuti complessivi tra tutte le competizioni, realizzando 7 gol e fornendo 1 assist, con 1 ammonizione. In Serie A ha disputato 9 partite da titolare segnando ben 7 reti in 728 minuti, emergendo come uno dei migliori finalizzatori del campionato nonostante il breve tempo a disposizione; in Europa League ha aggiunto 1 apparizione da 90 minuti con 1 assist.