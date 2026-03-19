Stasera Roma-Bologna, gli ultimi 10 incroci non fanno sorridere Gasperini: ma ad agosto...
La sfida di stasera tra Roma e Bologna mette in palio un posto tra le prime otto dell'Europa League e i due tecnici in queste ore stanno studiando le ultime contromosse per provare a superare l'avversario. Le ultime dieci sfide danno un quadro piuttosto incerto, anche se guardando solo le sfide giocate nella Capitale, il Bologna non può certo lamentarsi: Nel 2024 e 2025 i felsinei ottennero successi importantissimi all'Olimpico, ritrovando l'amaro sapore della sconfitta solo nello scorso agosto, quando la nuova Roma di Gasperini si impose per 1-0.
In generale quello di stasera sarà il terzo confronto tra le due compagini italiane in questa stagione, dopo l'1-1 dell'andata: i giallorossi torneranno al Dall'Ara tra un mese circa: lo faranno con tanta voglia di riscatto o forti di un successo pesante in Europa?
1 dicembre 2021 – Serie A: Bologna - Roma 1-0
1 maggio 2022 – Serie A: Roma - Bologna 0-0
4 gennaio 2023 – Serie A: Roma - Bologna 1-0
14 maggio 2023 – Serie A: Bologna - Roma 0-0
17 dicembre 2023 – Serie A, Bologna - Roma 2-0
22 aprile 2024 – Serie A, Roma - Bologna 1-3
10 novembre 2024 – Serie A: Roma - Bologna 2-3
12 gennaio 2025 – Serie A, Bologna - Roma 2-2
23 agosto 2025 – Serie A, Roma - Bologna 1-0
12 marzo 2026 – Europa League, Ottavi di finale (andata): Bologna - Roma 1-1
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