Oggi Roma-Bologna, i convocati di Gasperini: ci sono Kone, Mancini e Celik

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di questa sera contro il Bologna al "Dall'Ara". Una gara che vedrà impegnate due squadre italiane nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Regolarmente convocati Kone, Mancini e Celik che l'altro ieri avevano accusato qualche piccolo problema ma che ieri si sono regolarmente allenati con i compagni.

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza