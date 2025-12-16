Djimsiti premiato come calciatore albanese dell'anno: "Ringrazio anche l'Atalanta"

Berat Djimsiti è il calciatore albanese dell’anno 2025. Un riconoscimento prestigioso, assegnato dalla Federazione albanese, che certifica un’annata di altissimo livello per il difensore dell’Atalanta, diventato ormai un punto di riferimento assoluto sia a Bergamo sia con la maglia della nazionale. Continuità di rendimento, affidabilità e leadership hanno portato Djimsiti a meritarsi un premio che racconta molto del suo percorso.

Il centrale nerazzurro ha voluto condividere la propria emozione attraverso i social, esprimendo tutta la gioia per un traguardo tanto significativo: "È un grande onore e un indescrivibile sentimento di orgoglio ricevere questo premio. Un’emozione speciale, che difficilmente si esprime a parole".

Djimsiti ha poi rivolto un ringraziamento a chi lo accompagna quotidianamente: "Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che quest’anno mi hanno accompagnato in questo viaggio. La mia famiglia, che mi è sempre stata accanto e mi ha supportato in ogni passo, ma anche tutte le persone con cui lavoro ogni giorno a livello professionale: lo staff, la squadra, i compagni, i tifosi". Un messaggio che sottolinea quanto il successo individuale sia il frutto di un lavoro collettivo.

Non a caso, Djimsiti ha ribadito un concetto chiave della sua carriera: «Il calcio è uno sport di squadra ed è solo con lo spirito di gruppo che riusciamo a tirare fuori il meglio di ognuno di noi». Una filosofia che rispecchia perfettamente il suo ruolo all’interno dell’Atalanta, dove è leader silenzioso ma imprescindibile.