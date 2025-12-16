L'inglese Hampton è la migliore portiera del 2025. L'annuncio prima del The Best FIFA Awards

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato sui propri canali social un altro premio che sarà assegnato questa sera durante la serata del 'The Best FIFA Football Awards'. Si tratta del premio come miglior portiera del calcio femminile per il 2025. A vincerlo, per le sue prestazioni con il club e la nazionale, è stata Hannah Hampton.

La classe 2000 è stata infatti fondamentale per il successo dell’Inghilterra all’Europeo di questa stagione e per i successi del Chelsea in un anno storico per il club che ha conquistato tre titoli (Women’s Super League, Women’s FA Cup e FA Women’s League Cup).

“Grazie di cuore a tutti coloro che hanno votato. È un riconoscimento molto apprezzato e significa davvero molto per noi. Grazie a Sarina (Wiegman) e Sonia (Bompastor) per la fiducia che hanno riposto in me quest'anno. Con il club e la nazionale, abbiamo raggiunto tantissimi traguardi e c'è ancora molto da raggiungere. - prosegue Hampton su canali ufficiali del club londinese - Ai tifosi, sia di club che della nazionale, il vostro sostegno non passa inosservato. Vi sentiamo tifare forte e fiero a ogni singola partita e questo ci spinge ad andare avanti e a conquistare la vittoria per tutti voi. Quindi, grazie di cuore”.