Sei cambi in panchina in Serie B. Chi ha guadagnato di più dagli avvicendamenti in stagione?

Sei cambi in panchina in Serie B. Chi ha guadagnato di più dagli avvicendamenti in stagione?
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 20:04Serie B
Luca Bargellini

Quello ufficializzato nella serata di ieri dal Mantova è il sesto avvicendamento in panchina per quanto riguarda la stagione 2025/2026 di Serie B. Prima dei virgiliani, che hanno salutato Davide Possanzini e dato il benvenuto a Francesco Modesto, hanno cambiato guida tecnica ben cinque squadre: Bari, Empoli, Pescara, Sampdoria e Spezia.

Ma questi avvicendamenti hanno portato davvero un vantaggio alle società che li hanno messi in pratica? La risposta è nei dati.

Iniziando dal Bari, dove al posto di Fabio Caserta è arrivato Vincenzo Vivarini, la differenza di gare disputate dalla squadra con il primo tecnico (12) e poi con il secondo (4) rende difficile un confronto diretto, ma se prendiamo in esame i primi quattro match disputati dai due allenatori ci rendiamo conto di come Vivarini abbia fatto più punti del collega (3 contro 1), con tre pareggi e una sconfitta a fronte di un solo pareggio e tre sconfitte.

Molto più pertinente, invece, il raffronto fra Guido Pagliuca e Alessio Dionisi in quel di Empoli. Il numero di partite affrontate è molto simile (7 contro 9) e si nota chiaramente come l’ex Juve Stabia sia stato più bravo nell’evitare le sconfitte (solo 2), mentre l’ex Palermo ha ottenuto più vittorie e più punti, anche se la media punti per partita rimane a favore del primo tecnico stagionale.

Si torna a parlare di Vivarini, questa volta nelle vesti di tecnico del Pescara per le prime 14 giornate di campionato. Troppa la distanza, in termini di gare disputate, fra lui e il suo successore Giorgio Gorgone (14 contro 4). Facendo un raffronto simile a quello applicato per il Bari si può, però, notare come l’ex Catanzaro nelle prime quattro giornate abbia portato a casa una vittoria, un pareggio e due sconfitte, ruolino di marcia superiore a quanto fatto finora dall’ex Lucchese.

Dall’Abruzzo si vola in Liguria, dove la Sampdoria ci offre il raffronto migliore. Massimo Donati e Angelo Gregucci hanno lo stesso numero di gare in archivio (8), ma anche un rendimento simile: una vittoria per il primo, due per il secondo, con lo stesso numero di pareggi e un numero di sconfitte superiore per il primo. Migliore, invece, la media punti per partita del subentrante (1 contro 0,63).

Infine lo Spezia. Il raffronto è semplice da fare: Roberto Donadoni, con sei gare in meno a disposizione rispetto a Luca D’Angelo, ha conquistato lo stesso numero di punti, con una vittoria in più e una media punti per partita più che raddoppiata.

Di seguito il dettagli dei dati delle squadre prese in esame:

BARI
Fabio Caserta
Presenze: 12
Vittorie: 3
Pareggi: 4
Sconfitte 5
Punti fatti: 13
Punti per partita: 1,08

Vincenzo Vivarini
Presenze: 4
Vittorie: 0
Pareggi: 3
Sconfitte 1
Punti fatti: 3
Punti per partita: 0,75

EMPOLI
Guido Pagliuca
Presenze: 7
Vittorie: 2
Pareggi: 3
Sconfitte 2
Punti fatti: 9
Punti per partita: 1,29

Alessio Dionisi
Presenze: 9
Vittorie: 3
Pareggi: 2
Sconfitte 4
Punti fatti: 11
Punti per partita: 1,22

PESCARA
Vincenzo Vivarini
Presenze: 14
Vittorie: 2
Pareggi: 5
Sconfitte 7
Punti fatti: 11
Punti per partita: 0,79

Giorgio Gorgone
Presenze: 4
Vittorie: 0
Pareggi: 2
Sconfitte 2
Punti fatti: 2
Punti per partita: 0,50

SAMPDORIA
Massimo Donati
Presenze: 8
Vittorie: 1
Pareggi: 2
Sconfitte 5
Punti fatti: 5
Punti per partita: 0,63

Angelo Gregucci
Presenze: 8
Vittorie: 2
Pareggi: 2
Sconfitte 4
Punti fatti: 8
Punti per partita: 1,00

SPEZIA
Luca D'Angelo
Presenze: 11
Vittorie: 1
Pareggi: 4
Sconfitte 6
Punti fatti: 7
Punti per partita: 0,64

Roberto Donadoni
Presenze: 5
Vittorie: 2
Pareggi: 1
Sconfitte 2
Punti fatti: 7
Punti per partita: 1,40

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
