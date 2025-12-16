Sei cambi in panchina in Serie B. Chi ha guadagnato di più dagli avvicendamenti in stagione?

Quello ufficializzato nella serata di ieri dal Mantova è il sesto avvicendamento in panchina per quanto riguarda la stagione 2025/2026 di Serie B. Prima dei virgiliani, che hanno salutato Davide Possanzini e dato il benvenuto a Francesco Modesto, hanno cambiato guida tecnica ben cinque squadre: Bari, Empoli, Pescara, Sampdoria e Spezia.

Ma questi avvicendamenti hanno portato davvero un vantaggio alle società che li hanno messi in pratica? La risposta è nei dati.

Iniziando dal Bari, dove al posto di Fabio Caserta è arrivato Vincenzo Vivarini, la differenza di gare disputate dalla squadra con il primo tecnico (12) e poi con il secondo (4) rende difficile un confronto diretto, ma se prendiamo in esame i primi quattro match disputati dai due allenatori ci rendiamo conto di come Vivarini abbia fatto più punti del collega (3 contro 1), con tre pareggi e una sconfitta a fronte di un solo pareggio e tre sconfitte.

Molto più pertinente, invece, il raffronto fra Guido Pagliuca e Alessio Dionisi in quel di Empoli. Il numero di partite affrontate è molto simile (7 contro 9) e si nota chiaramente come l’ex Juve Stabia sia stato più bravo nell’evitare le sconfitte (solo 2), mentre l’ex Palermo ha ottenuto più vittorie e più punti, anche se la media punti per partita rimane a favore del primo tecnico stagionale.

Si torna a parlare di Vivarini, questa volta nelle vesti di tecnico del Pescara per le prime 14 giornate di campionato. Troppa la distanza, in termini di gare disputate, fra lui e il suo successore Giorgio Gorgone (14 contro 4). Facendo un raffronto simile a quello applicato per il Bari si può, però, notare come l’ex Catanzaro nelle prime quattro giornate abbia portato a casa una vittoria, un pareggio e due sconfitte, ruolino di marcia superiore a quanto fatto finora dall’ex Lucchese.

Dall’Abruzzo si vola in Liguria, dove la Sampdoria ci offre il raffronto migliore. Massimo Donati e Angelo Gregucci hanno lo stesso numero di gare in archivio (8), ma anche un rendimento simile: una vittoria per il primo, due per il secondo, con lo stesso numero di pareggi e un numero di sconfitte superiore per il primo. Migliore, invece, la media punti per partita del subentrante (1 contro 0,63).

Infine lo Spezia. Il raffronto è semplice da fare: Roberto Donadoni, con sei gare in meno a disposizione rispetto a Luca D’Angelo, ha conquistato lo stesso numero di punti, con una vittoria in più e una media punti per partita più che raddoppiata.

Di seguito il dettagli dei dati delle squadre prese in esame:

BARI

Fabio Caserta

Presenze: 12

Vittorie: 3

Pareggi: 4

Sconfitte 5

Punti fatti: 13

Punti per partita: 1,08

Vincenzo Vivarini

Presenze: 4

Vittorie: 0

Pareggi: 3

Sconfitte 1

Punti fatti: 3

Punti per partita: 0,75

EMPOLI

Guido Pagliuca

Presenze: 7

Vittorie: 2

Pareggi: 3

Sconfitte 2

Punti fatti: 9

Punti per partita: 1,29

Alessio Dionisi

Presenze: 9

Vittorie: 3

Pareggi: 2

Sconfitte 4

Punti fatti: 11

Punti per partita: 1,22

PESCARA

Vincenzo Vivarini

Presenze: 14

Vittorie: 2

Pareggi: 5

Sconfitte 7

Punti fatti: 11

Punti per partita: 0,79

Giorgio Gorgone

Presenze: 4

Vittorie: 0

Pareggi: 2

Sconfitte 2

Punti fatti: 2

Punti per partita: 0,50

SAMPDORIA

Massimo Donati

Presenze: 8

Vittorie: 1

Pareggi: 2

Sconfitte 5

Punti fatti: 5

Punti per partita: 0,63

Angelo Gregucci

Presenze: 8

Vittorie: 2

Pareggi: 2

Sconfitte 4

Punti fatti: 8

Punti per partita: 1,00

SPEZIA

Luca D'Angelo

Presenze: 11

Vittorie: 1

Pareggi: 4

Sconfitte 6

Punti fatti: 7

Punti per partita: 0,64

Roberto Donadoni

Presenze: 5

Vittorie: 2

Pareggi: 1

Sconfitte 2

Punti fatti: 7

Punti per partita: 1,40