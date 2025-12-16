TMW Christian Manfredini: "Lazio, manca unità d'intenti. Fiorentina? Il pubblico aiuti"

L'ex difensore Chistian Manfredini nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com si è soffermato a parlare della situazione di due squadre nelle quali ha giocato nel suo passato da calciatore, la Fiorentina e la Lazio.

Che ne pensa della situazione della Fiorentina?

"Una situazione che rappresenta un grande pericolo soprattutto perché parliamo di una squadra non abituata a trovarsi in quelle situazione. Per salvarsi bisogna remare tutti dalla stessa parte. Pubblico compreso, che ora ha il difficile compito di supportare la squadra: offendere i giocatori o minacciarli non farà che farli sentire meno tranquilli. Poi i giocatori devono fare la loro parte, anche se non penso che si divertano ad essere in quella situazione".

E quella della Lazio che ne pensa?

"È arrivata una vittoria che darà morale. Perché poi vedo tantissimi problemi, non vedo unità d'intenti. Ma Sarri è rimasto, la squadra rimane forte. Sta cercando di fare bene, non so dove arriverà e dipenderà anche dagli eventuali rinforzi che potrebbero arrivare o meno. Ce la vedo arrivare in Europa, per la Champions sarà molto difficile".