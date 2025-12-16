TMW Radio Roma, quale l'obiettivo più concreto ora? Il parere degli opinionisti

La Roma vince col Como e si conferma tra le prime 4 della Serie A. In corsa anche per l'Europa League, ma qual è l'obiettivo raggiungibile quest'anno dalla banda Gasperini? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Per tutti e tre gli obiettivi è in corsa la Roma. Non si sa come andrà a finire questo campionato. Quindi Scudetto, Champions ed Europa League".

Paolo Pacchioni: "Penso che nulla sia impossibile, è un campionato senza un padrone chiaro. A livello di organico ha meno di Milan e Napoli, e ha un calendario intasato. Può andare avanti in Europa League, può credere nello Scudetto, che vincerebbe da outsider".

Gaetano Imparato: "Può qualificarsi in Champions, se Massara prende alcuni uomini a gennaio, soprattutto il problema punta, può lottare per lo Scudetto fino all'ultimo. ma credo più alla Champions, vedo la cattiveria di Gasperini di dimostrare che non era solo da Atalanta. E vedo affamati anche i giocatori".

Roberto Bernabai: "La Roma è in quella fascia di classifica che ti permette di credere in tutto".

Franco Piantanida: "Per la Champions è in corsa. La Roma oggi deve pensare di poter arrivare lì. Anche perché la Roma è prima nell'anno solare per punti fatti. Oggi la Roma deve puntare a quell'obiettivo".

Ricky Buscaglia: "Per la Champions, ma molto passerà da gennaio. E poi ha una seconda strada che si chiama Europa League".

Antonio Di Gennaro: "Non mi sembra qualcuna che primeggia, ieri ha dimostrato di essere una squadra forte. Ha il miglior portiere della Serie A, una difesa solidissima, un bel centrocampo con Cristante e Konè che tengono l'equilibrio. Gli manca un attaccante. Per me si può giocare anche lo Scudetto, se arriva uno forte davanti. Poi c'è il fattore coppe di mezzo, che possono influenzare".

Massimo Orlando: "Se l'Inter non scappa e gli danno una mano sul mercato, può lottare lì in alto. Gioca veramente bene la Roma".

Alessandri Cucciari: "Non mi illudo, ha una rosa inferiore a Napoli, Milan e Inter. Credo che l'obiettivo fattibile è quello di arrivare in zona Champions".