Non solo Serie A nella Coppa d'Africa 2025. Convocati anche giocatori di B, C e D

Dal 21 dicembre al 18 gennaio il Marocco ospiterà la Coppa d’Africa 2025, una competizione che, come ogni edizione, inciderà sulle rose dei club europei in pieno periodo di mercato invernale. Anche Serie B, C e D dovranno fare a meno di alcuni elementi chiave.

In cadetteria sono quattro i giocatori convocati dalle rispettive nazionali: Mehdi Dorval (Bari) con l’Algeria, i gemelli Anthony e Jeremy Oyono (Frosinone) col Gabon e Pedro Obiang (Monza) con la Guinea Equatoriale. La stessa Nazionale nella quale è stato chiamato anche José Machin della Vis Pesaro: l'unico rappresentante della Lega Pro nella kermesse.

È finita qui? No! Perché il Mozambico è andato fino in Serie D a pescare elementi utili per la propria rappresentativa. E in particolare in quel di Mestre dove gioca Faisal Bangal, attaccante classe 1995.

Un numero contenuto, ma potenzialmente pesante nell’equilibrio delle squadre, soprattutto in un mese cruciale per risultati e mercato. Le società coinvolte potrebbero infatti intervenire per tempo per sopperire alle eventuali assenze.