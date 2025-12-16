Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Caldara racconta l'infortunio: "La settimana che avrei dovuto giocare mi ruppi il ginocchio"

Caldara racconta l'infortunio: "La settimana che avrei dovuto giocare mi ruppi il ginocchio"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Andrea Piras
Oggi alle 22:38Serie A
Andrea Piras

Intervenuto nel corso del podcast Centrocampo, l'ex Atalanta e Milan Mattia Caldara ha raccontato i suoi infortuni partendo da quello alla caviglia: "Non mi era mai capitato una sensazione interna così - riporta Milannews.it -. Non ero pronto mentalmente ad affrontare l'infortunio. Però il primo lo supero bene, comunque torno però mi sento come prima. Non ho limitazioni, riesco a spingere bene. Ho detto va bene, mi sono fatto male, ho perso 6-7 mesi però ora sto bene. Ripeto, magari nel finale di stagione faccio bene e poi riparto con la prossima. Quindi quella cosa li mi dava tanta energia mentale. Avevo a disposizione marzo, aprile e maggio per dimostrare, che poi sono i mesi più importanti.

Vuoi o non vuoi, gioco la partita di Coppa Italia contro la Lazio, avevamo perso ma io della mia prestazione ero soddisfatto, comunque avevo fatto una buona partita. Poi la partita dopo di campionato non la gioco perchè la giocano Romagnoli e Musacchio, poi come dicevo nella partita col Torino Musacchio viene ammonito, era diffidato, e quindi la prossima avrei dovuto giocare io. Quella settimana li è la settimana in cui mi sono fatto male in allenamento. Li è stata difficile, li per la prima volta ho capito che cambiava qualcosa.

Se dopo quell'infortunio che ho fatto, quel mese di allenamento che ho fatto, mi sentivo bene, ho detto vabbè quando prendi una buca cadi e ti rialzi. Li ho sentito che quella buca li era più un pozzo, avevo la sensazione brutta, quando ho sentito la botta ho sentito che il ginocchio mi si sgretolava dentro. Li ho sentito subito la gravità dell'infortunio, me ne sono reso conto. Li ho inizato a pensare che magari sbagliavo qualcosa io, vai a pensare di tutto".

Articoli correlati
Caldara: "Ricordo la faccia di Maldini mentre ero sul lettino. Leggevo il dispiacere... Caldara: "Ricordo la faccia di Maldini mentre ero sul lettino. Leggevo il dispiacere sul suo volto"
Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice... Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
Caldara doveva essere il futuro di Juve e Milan. Una sola presenza in A in cinque... Caldara doveva essere il futuro di Juve e Milan. Una sola presenza in A in cinque anni
Altre notizie Serie A
L'ex meteora della Lazio, Mark Fish: "Facevo 3 allenamenti, poi trovai Zeman..." TMWL'ex meteora della Lazio, Mark Fish: "Facevo 3 allenamenti, poi trovai Zeman..."
Cagliari, Giulini alla festa del settore giovanile: "La nostra è una realtà senza... Cagliari, Giulini alla festa del settore giovanile: "La nostra è una realtà senza eguali"
Jorginho: "Al Flamengo vivo un momento felice. Nazionale? Se serve, sono qui" Jorginho: "Al Flamengo vivo un momento felice. Nazionale? Se serve, sono qui"
Rambaudi promuove Massolin in ottica Lazio: "Ci investirei, buon colpo in prospettiva"... Rambaudi promuove Massolin in ottica Lazio: "Ci investirei, buon colpo in prospettiva"
Said su Salah: "Ha sbagliato momento per parlare. Lo vedo via da Liverpool" TMWSaid su Salah: "Ha sbagliato momento per parlare. Lo vedo via da Liverpool"
Caldara racconta l'infortunio: "La settimana che avrei dovuto giocare mi ruppi il... Caldara racconta l'infortunio: "La settimana che avrei dovuto giocare mi ruppi il ginocchio"
Djimsiti premiato come calciatore albanese dell'anno: "Ringrazio anche l'Atalanta"... Djimsiti premiato come calciatore albanese dell'anno: "Ringrazio anche l'Atalanta"
Christian Manfredini: "Lazio, manca unità d'intenti. Fiorentina? Il pubblico aiuti"... TMWChristian Manfredini: "Lazio, manca unità d'intenti. Fiorentina? Il pubblico aiuti"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Capello avverte: "Attenzione alla Juve". Poi attacca arbitri e VAR: "Capiscono poco di calcio"
3 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
4 Parla Cannavaro, Tuttosport apre: "Spalletti da impazzire. Juve, puoi sognare"
5 Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dumfries si opera e Luis Henrique non può bastare. Inter sul mercato: i nomi sul tavolo
Immagine top news n.1 Inter, Dumfries sotto i ferri: intervento di stabilizzazione della caviglia. La nota ufficiale
Immagine top news n.2 Donnarumma Miglior Portiere FIFA 2025: "Vincere col PSG momento unico"
Immagine top news n.3 Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Immagine top news n.4 Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
Immagine top news n.5 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine top news n.6 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.7 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.2 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.3 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.4 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Immagine news Serie A n.2 Roma, quale l'obiettivo più concreto ora? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Guidonia, Lucchesi: "Serie C cresciuta grazie a Sky. Mercato? Solo se migliora davvero"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'ex meteora della Lazio, Mark Fish: "Facevo 3 allenamenti, poi trovai Zeman..."
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Giulini alla festa del settore giovanile: "La nostra è una realtà senza eguali"
Immagine news Serie A n.3 Jorginho: "Al Flamengo vivo un momento felice. Nazionale? Se serve, sono qui"
Immagine news Serie A n.4 Rambaudi promuove Massolin in ottica Lazio: "Ci investirei, buon colpo in prospettiva"
Immagine news Serie A n.5 Said su Salah: "Ha sbagliato momento per parlare. Lo vedo via da Liverpool"
Immagine news Serie A n.6 Caldara racconta l'infortunio: "La settimana che avrei dovuto giocare mi ruppi il ginocchio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Paparesta: "In Bari-Pescara 700-800 persone al San Nicola, ai miei tempi era diverso"
Immagine news Serie B n.2 La Sampdoria guarda agli esuberi di Serie A per gennaio: occhi in casa Parma e Lecce
Immagine news Serie B n.3 Avellino, riecco Favilli: l'attaccante è tornato in città. Ecco quando sarà a disposizione
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica marcatori dopo 16 giornate: Pohjanpalo guida, Coda resiste
Immagine news Serie B n.5 Assemblea Lega B, approvato il bilancio di esercizio 2024/25
Immagine news Serie B n.6 Non solo Serie A nella Coppa d'Africa 2025. Convocati anche giocatori di B, C e D
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Boci: "Sentivamo di avere la gara in mano e che prima o poi l’avremmo sbloccata"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Ferrari: "Che soddisfazione aver raggiunto 100 gol con questa maglia"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, il ritorno di Caponi. Il presidente Milozzi: "E' una bandiera granata"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Corini al posto di Diana all'Union Brescia
Immagine news Serie C n.5 Guidonia, Lucchesi: "Serie C cresciuta grazie a Sky. Mercato? Solo se migliora davvero"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Giudice Sportivo multa dieci società: 1300 euro all'Audace Cerignola
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Rossettini: "Mercato? La società si sta muovendo. Obiettivo rinforzare la rosa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Pinto prima del Man United: "Qui non ci sono segreti, mi sento a casa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi prima del Man United: "Sarà dura, ma motivazioni altissime"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Baldi: "Non siamo state abbastanza cattive. E in Europa queste cose si pagano"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'inglese Hampton è la migliore portiera del 2025. L'annuncio prima del The Best FIFA Awards
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere