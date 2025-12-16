Avellino, riecco Favilli: l'attaccante è tornato in città. Ecco quando sarà a disposizione

Andrea Favilli è tornato ad Avellino dopo l’intervento chirurgico e il percorso di riabilitazione svolto lontano dal campo. L’attaccante ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra, ritrovando i compagni che aveva salutato prima dell’inizio della stagione proprio per recuperare dal problema fisico. Un rientro graduale ma incoraggiante, che segna un passo importante verso il ritorno all’attività agonistica. Favilli, infatti, sarà a completa disposizione di Biancolino a partire dal mese di gennaio, come annunciato dallo stesso tecnico biancoverde al termine della gara di Catanzaro.

Il peggio è ormai alle spalle e l’ex Genoa e Verona può guardare con fiducia al futuro. Lo staff medico continuerà a monitorare le sue condizioni, ma le sensazioni sono positive e il rientro in gruppo rappresenta un segnale chiaro. Per l’Avellino si tratta di un recupero prezioso in vista della seconda parte della stagione, con Favilli pronto a ritagliarsi un ruolo importante nel reparto offensivo. A riportarlo è Tutto Avellino.