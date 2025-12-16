TMW
Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
L'Inter nella giornata di oggi è tornata a lavorare sul campo di allenamento in vista della Supercoppa Italiana 2025, che vedrà i nerazzurri esordire nella semifinale contro il Bologna, per poi giocarsi la successiva finale eventuale contro la vincente dell'altra sfida, quella tra Napoli e Milan.
Ci sono un paio di calciatori dell'Inter che appaiono fortemente in bilico, in vista della partita. Si tratta del centrocampista Hakan Calhanoglu e del difensore Matteo Darmian, i quali hanno svolto in queste ore ancora lavoro personalizzato sul campo. Domani entrambi partiranno alla volta di Riad, in Arabia Saudita, assieme al resto della squadra ma l'input della società è quello di evitare rischi.
Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
