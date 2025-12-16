Napoli a Riad, la Lazio a Wall Street. Dumfries posta dopo l'operazione: le top news delle 22

Inizia l'avventura a Riad del Napoli. Con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia, l’aereo che trasportava la squadra azzurra è atterrato questa sera all’aeroporto internazionale King Khalid di Riad, sede della Final Four di Supercoppa Italiana 2025. Il volo charter era partito da Capodichino intorno alle ore 16:00 ed è da poco sbarcato in terra saudita. Come previsto, ha viaggiato insieme alla squadra anche la dirigenza azzurra, guidata da Aurelio De Laurentiis. Oltre al presidente, presenti tutti i vertici dirigenziali del club azzurro.

Il difensore dell'Inter Denzel Dumfries è stato operato quest'oggi alla caviglia e dovrà stare lontano dai campi per diverse settimane. L'olandese, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Instagram, ha voluto mandare un messaggio ai sostenitori nerazzurri: "L'operazione è andata bene. E' stato un mese duro con tante emozioni, ma sono contento che il peggio sia alle spalle. Ora concentrati sul recupero e farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile".

"Il futuro passa anche da qui". Si conclude così una nota della Lazio pubblicata sui propri canali social che annuncia quanto aveva già anticipato il presidente Claudio Lotito a margine della festa di Natale dei biancocelesti, ovvero la partecipazione alla cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq: "Oggi la S.S. Lazio entra in uno dei luoghi simbolo dell’innovazione globale - si legge -. A New York, nella cornice di Times Square, la S.S. Lazio sarà protagonista della cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq. Un momento storico che segna l’inizio di un percorso internazionale tra sport, innovazione, media e finanza. Un passo che va oltre il campo e racconta la visione di un Club capace di dialogare con i grandi ecosistemi globali".

Il Genoa ha ripreso gli allenamenti per la sfida casalinga contro l'Atalanta. Leo Ostigard ha proseguito il suo lavoro a parte. Il difensore norvegese è ai box dalla partita di Udine per un problema muscolare al polpaccio e potrebbe anche iniziare presto un percorso in gruppo che lo porterà poi ad una possibile, condizionale sempre d'obbligo, convocazione per la sfida alla Dea. Tra le altre cose, il centrale è in diffida e dovrà eventualmente stare attento a non entrare in squalifica. Chi invece non dovrebbe recuperare sono invece Hugo Cuenca e Junior Messias che insieme a Maxwel Cornet sono ancora fuori per infortunio. Non ci sarà nemmeno Jean Onana che invece è stato convocato da Camerun per la Coppa d'Africa.