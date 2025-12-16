Dumfries si opera e Luis Henrique non può bastare. Inter sul mercato: i nomi sul tavolo

Denzel Dumfries si è operato. Un infortunio arrivato prima dell'ultima sosta per le gare delle nazionali che sembrava di poco conto si sta trasformando nell'episodio caratterizzante della stagione del terzino olandese. Il calciatore classe '96 lo scorso 9 novembre ebbe la peggio in uno scontro di gioco con Mattia Zaccagni: sembrava dovesse rientrare nel giro di poco tempo e invece stamattina - 37 giorni più tardi - s'è sottoposto a intervento chirurgico presso la 'Fortius Clinic' di Londra. Per l'esterno olandese seguirà adesso un programma riabilitativo che lo terrà fuorigioco per circa 2-3 mesi. Poi la riatletizzazione e tutto ciò che ne consegue: in pratica, rischia di tornare solo in Primavera.

L'Inter lo sa bene e per questo motivo a gennaio è pronta a correre ai ripari con l'acquisto di un altro terzino destro. In estate per il ruolo di vice Dumfires è arrivato Luis Henrique dall'Olympique Marsiglia. Il brasiliano che oggi compie 24 anni ha trascorso mesi complicati, di adattamento. Nelle ultime settimane ha lanciato messaggi incoraggianti e fornito un paio di ottime prestazioni, però non basta e per questo motivo oggi il club nerazzurro pensa di tornare sul mercato. Già, ma chi può arrivare?

Complicatissimo per non dire impossibile acquistare a gennaio il classe 2005 Marco Palestra: in prestito al Cagliari, proprietà Atalanta, ha già una valutazione che si aggira sui 40 milioni di euro. Costa molto meno Idrissa Touré del Pisa, ma in questo caso non parliamo di un elemento di prospettiva e nemmeno di un giocatore che ha dimestichezza col nostro massimo campionato visto che è alla sua prima stagione in Serie A. Il giusto compromesso restando in Italia potrebbe essere Brooke Norton-Cuffy del Genoa: classe 2004, tra i migliori terzini di queste prime 15 giornate, costa 20-25 milioni.

Guardando poi all'estero i profili che sta monitorando l'Inter sono tra i più disparati. Si va dal giovanissimo Moris Valincic della Dinamo Zagabria al costosissimo Pedro Porro del Tottenham. Profili più o meno utili e/o avvicinabili per una società che probabilmente prenderà la palla al balzo per pensare in maniera definitiva al dopo Dumfries visto che in estate tornerà a far capolino la clausola da 25 milioni di euro.