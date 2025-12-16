Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Tra le squadre impegnate nella Final Four della Supercoppa Italiana 2025 che si inaugura a tutti gli effetti giovedì sera, c'è anche il Milan, che sarà impegnato nella semifinale inaugurale contro i campioni della Serie A in carica, il Napoli.
Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha diffuso la lista dei calciatori convocati per l'impegno in terra araba, con la buona notizia che riguarda il rientro tra i disponibili di Rafael Leao e Youssouf Fofana in contemporanea. Fuori dalla lista dei convocati gli infortunati Gimenez, Gabbia e Balentien, Allegri aggrega però qualche giovane alla prima squadra, tra i quali anche il figlio di Ibrahimovic.
Supercoppa Italiana 2025, i giocatori del Milan convocati da Max Allegri
PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.
DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.
CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.
ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.
