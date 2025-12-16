Serie B, la classifica marcatori dopo 16 giornate: Pohjanpalo guida, Coda resiste
Dopo 16 giornate di campionato, la classifica marcatori di Serie B vede Joel Pohjanpalo al comando. L’attaccante del Palermo ha già segnato 10 gol, confermandosi uno dei riferimenti offensivi più affidabili della categoria e uno dei principali trascinatori dei rosanero.
Alle sue spalle c’è Ettore Gliozzi, autore di 8 reti con la maglia del Modena, mentre a quota 7 gol troviamo Andrea Adorante del Venezia e Massimo Coda della Sampdoria. Per Coda, in particolare, si tratta dell’ennesima conferma in un campionato che lo vede ancora decisivo nonostante il momento complicato della squadra blucerchiata.
Subito sotto, a 6 reti, spicca Alphadjo Cissè del Catanzaro, giovane trequartista italiano in forte crescita, insieme a Nicolás Schiavi della Carrarese, centrocampista capace di incidere con continuità. Da segnalare anche Andrea Tiritiello della Virtus Entella, vero difensore-bomber del torneo, già a quota sei gol.
La classifica marcatori
Joel Pohjanpalo – 10 gol (Palermo)
Ettore Gliozzi – 8 gol (Modena)
Andrea Adorante – 7 gol (Venezia)
Massimo Coda – 7 gol (Sampdoria)
A 6 gol
Mattia Bortolussi – Padova
Alphadjo Cissè – Catanzaro
Ilias Koutsoupias – Frosinone
Nicolás Schiavi – Carrarese
Cristian Shpendi – Cesena
Stiven Shpendi – Empoli
Andrea Tiritiello – Virtus Entella
A 5 gol
Fabio Abiuso – Carrarese
Antonio Di Nardo – Pescara
Farès Ghedjemis – Frosinone
Gabriele Moncini – Bari
Bohdan Popov – Empoli
Francesco Ruocco – Mantova