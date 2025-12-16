Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"

Tommaso Maschio
Oggi alle 18:19
“Questa esperienza in Europa mi lascia come insegnamento principale il livello delle top d’Europa. È stato un primo impatto vero e in questo momento per noi certe partite sono proibitive. Il rammarico sta nel fatto che dobbiamo fare ancora tanta strada per poterci presentare a quel livello e giocarsela davvero. E non è un percorso di un mese o di un mese e mezzo”. Il tecnico della Roma Luca Rossettini alla viglia dell’ultima gara di Champions League contro il St. Polten ha fatto un bilancio del cammino europeo delle giallorosso che sono già state eliminate dalla competizione: “Questo è un gruppo che se rinforzato in alcune dinamiche e in determinate posizioni, può provare a competere a certi livelli, ma solo dopo un ciclo di lavoro più importante. Serve mettere esperienza nelle giocatrici più giovani, mettere quell’esperienza a servizio della squadra e aumentare complessivamente la conoscenza del gioco. - prosegue Rossettini come riporta Vocegiallorossa.it - Ho visto squadre come Chelsea e Barcellona, e in parte anche il Real Madrid, che esprimono un calcio di altissimo livello e hanno grandi principi, grande tecnica, grande fisicità. Sono aspetti che noi abbiamo solo in parte, magari in alcune giocatrici e in modo sporadico. Per competere con determinati club dobbiamo aumentare quel bagaglio, quella conoscenza del gioco, delle situazioni, e anche quella malizia nei dettagli”.

Rossettini poi si sofferma sulla gara di domani sera: “Per noi è una sfida importante, veniamo dalla brutta sconfitta di Londra contro una squadra di grande livello e affrontiamo quella che, all’inizio del percorso, poteva essere considerata la più abbordabile, una delle tre gare che potevamo provare a vincere. Purtroppo le prime due non sono andate bene, anche se in realtà c’è stata una progressione nelle prestazioni. Domani abbiamo l’ultima occasione per provare a vincere in questa Champions League e non vogliamo chiudere con un solo punto in classifica e le ragazze ne sono consapevoli”.

Il tecnico giallorosso si sofferma anche sui tanti impegni delle ragazze spiegando però che domani scenderà in campo la formazione migliore: “Abbiamo fatto i conti proprio questa mattina, da inizio stagione, la giocatrice che ha disputato più gare ha già collezionato 26 partite ufficiali, comprese quelle con le nazionali. È un numero altissimo e le ragazze stanno facendo qualcosa di straordinario. - prosegue ancora Rossettini – Stiamo cercando di spingere al massimo in tutte le competizioni, ma non sempre ci riusciamo anche se l’impegno e la disponibilità non sono mai venute meno e di questo sono molto orgoglioso. Domani scenderà in campo la formazione migliore tenendo conto dei recuperi e delle condizioni fisiche delle ragazze”.

Spazio poi al mercato con le voci che vogliono Di Guglielmo destinata a trasferirsi negli USA: “Con la società ci confrontiamo regolarmente, il mercato sta per aprire abbiamo Samantha (Van Diemen NdR) che resterà fuori tutta la stagione, mentre ho letto anche io le voci su Lucia (Di Guglielmo NdR), ne abbiamo parlato internamente e c’è questa offerta che pende sulla sua testa. Di conseguenza la società si sta muovendo conoscendo le mie idee sia su questo tema sia sulle possibilità che ci sono per migliorare ulteriormente quanto di buono è già stato fatto e per alzare il livello, soprattutto in Champions League. L’obiettivo è rinforzare la rosa, anche perché è evidente che le altre squadre si muoveranno sul mercato per migliorarsi. Dovremo farci trovare pronti, cercando di cogliere le opportunità che il mercato offrirà, ovviamente nel rispetto delle linee societarie sulle quali il direttore sta ragionando".

