TMW Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire

Il delicato momento della Fiorentina pesa anche nei rapporti interni allo spogliatoio viola. Con la squadra ultima in classifica e una situazione traballante - ieri Paolo Vanoli è stato confermato, ma si naviga a vista ed è difficile ragionare oltre le prossime due partite -, il rischio di sfaldarsi è piuttosto concreto. Ed è quello che arriva negli spifferi provenienti dal Viola Park.

Secondo quanto raccolto da TMW, diversi giocatori sarebbero pronti ad andare via. In primis Albert Gudmundsson: il siparietto sul calcio di rigore (che avrebbe dovuto battere lui, voleva tirare Kean e infine ha trasformato Mandragora), e il botta a risposta social sul tema con lo stesso tecnico Vanoli è l'immagine di una situazione difficile e delicata. Il calciatore islandese potrebbe partire davanti a un’offerta nel prossimo mercato di gennaio.

Non solo l’ex Genoa: anche Dodò, terzino brasiliano che è stato anche sul taccuino di diverse big, italiane e non, ed è protagonista da tempo di una telenovela legata alla trattativa per il rinnovo del contratto - finora mai arrivato -, sarebbe pronto a lasciare la Fiorentina nelle prossime settimane. Situazioni, va detto, che andranno verificate alla luce delle intenzioni della dirigenza, e anche delle opportunità di mercato.