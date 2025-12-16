Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa

La Juventus si gode la crescita costante di Kenan Yildiz, col lavoro di Luciano Spalletti che lo sta mettendo ancora più al centro della manovra bianconera. Sul tavolo di Damien Comolli intanto continua ad essere aperto il dossier in merito al suo rinnovo del contratto.

"Kenan è importante e ha un contratto lungo. Per il momento non ci sono urgenze, ma siamo tutti consci di voler adeguare poi il contratto al suo status". Aveva parlato così, prima del match contro il Bologna, Giorgio Chiellini rispondendo ad una domanda sul suo prolungamento. Lasciando capire come, a tempo debito, la Juventus abbia tutta l'intenzione di rinnovare e adeguare lo stipendio.

Il padre Engin è a Torino in questi giorni, intanto Jorge Mendes sta preparando la regia della trattativa: attualmente il turco guadagna 1,5 milioni di euro all'anno, con l'obiettivo che sembra essere quello di toccare le vette dei più pagati della rosa, ovvero 6 milioni di euro a stagione. In questo senso, scrive Tuttosport, prima di Natale è previsto un nuovo summit fra le parti. Sul piatto c'è evidentemente la questione economica, ma pure quella legata alle ambizioni di un club che non vince da anni: alle sue spalle Yildiz ha importantissime richieste, come ad esempio quelle di Liverpool, Real Madrid e Chelsea.