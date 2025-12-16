Inter, Dumfries sotto i ferri: intervento di stabilizzazione della caviglia. La nota ufficiale

Ora è ufficiale: Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia sinistra. A confermarlo è l’Inter attraverso un comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi. L’esterno olandese si è operato presso la Fortius Clinic di Londra, dove è stato effettuato un intervento di stabilizzazione articolare.

Come spiegato dal club nerazzurro, per Dumfries inizierà ora un programma di riabilitazione che si svilupperà nelle prossime settimane. Restano da definire con precisione i tempi di recupero, che verranno valutati passo dopo passo dallo staff medico interista. Il laterale è fermo ormai da oltre un mese, dopo l’infortunio rimediato nello scontro con Mattia Zaccagni durante Inter-Lazio dello scorso 9 novembre. Un’assenza pesante per Chivu, che ha dovuto fare a meno di uno dei suoi titolari sulla fascia destra in un momento intenso della stagione.

L’Inter attende ora di conoscere le tempistiche per il rientro in gruppo dell’olandese. Di seguito la nota del club nerazzurro: Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane".